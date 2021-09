Juan Jesus sugli obiettivi stagionali: "Dobbiamo ambire a vincere sempre con il Napoli, voglio togliermi soddisfazioni"

Juan Jesus è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Tanti i temi che il nuovo difensore del Napoli calcio ha trattato, tra cui il suo passato alla Roma con Spalletti e la sua nuova avventura in azzurro.

Intervista Juan Jesus a Radio Kiss Kiss Napoli

Juan Jesus in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli parla di obiettivi di stagione. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli è una grande squadra, quindi devi ambire sempre a vincere qualcosa ogni stagione. La rosa è rimasta quasi la stessa e siamo arrivati diversi nuovi giocatori che possono essere importanti come me, Anguissa, Ounas e altri. Metterò sempre tutto a Napoli per la maglia, la società e i tifosi. Voglio togliermi soddisfazioni con questa squadra. E' bello vincere, ma anche ciò che siamo e dimostriamo di essere come persone, perché alla fine è questo che rimane".