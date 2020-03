Jovic e la violazione della quarantena, il padre: "Che vada in carcere, ma solo se è colpevole"

Ultimissime Napoli - Dopo le polemiche causate dalla quarantena violata da Luka Jovic al rientro in Serbia e le sue successive scuse pubbliche (attraverso un post sui social), il padre dello stesso attaccante del Real Madrid prende posizione. E lo fa in maniera piuttosto diretta. Queste le sue parole rilasciate ad AS:

“Ora sembra sia una criminale. Se deve andare in carcere che ci vada, ma solo se è colpevole. Lui è arrivato a Belgrado e si è messo in isolamento. Le foto che lo ritraggono a passeggio in centro risalgono a mesi fa. Anche Sofia, che è incinta, è chiusa in casa”, ha chiuso il padre di Jovic.