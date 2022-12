Jorginho, l'agente: "Napoli piazza speciale, Giuntoli lo apprezza! Ritorno? C'è una priorità"

Jorginho-Napoli, il possibile ritorno del centrocampista italo-brasiliano sta già infiammando gli animi. Questa mattina Repubblica ha parlato di un'apertura del giocatore che sogna nuovamente di vestire l'azzurro, ma al contempo ci sono problemi economici da superare per quanto riguarda l'ingaggio da 6 milioni che ha percepito al Chelsea.

Della possibilità Napoli ne ha parlato anche Joao Santos, agente dello stesso Jorginho, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Jorginho è in scadenza il 30 giugno, abbiamo una proposta di rinnovo e diamo priorità al Chelsea. Napoli ha rappresentato la nostra casa in Italia, Giuntoli apprezza molto il ragazzo, per noi è una piazza speciale. Se ci fosse un nuovo interesse saremmo felici, però al momento il Napoli non ha avuto contatti con noi”.