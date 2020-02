Cagliari, Joao Pedro: "Sapevamo di dover affrontare un periodo difficile, abbiamo dato tutto contro una squadra forte"

Joao Pedro, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di SkySport dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari per 0-1 alla Sardegna Arena. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Contestazione dei tifosi? Momento complicato, nel girone di andata era bello ma sapevamo che prima o poi doveva arrivare un momento negativo, stiamo dando tutto ma dobbiamo far di più per uscire. Fa parte del gioco la contestazione, la squadra non vince da più di due mesi: dobbiamo ripartire, abbiamo fatto la partita contro una squadra forte. Partita equilibrata ma non siamo riusciti a portare niente".

"Oggi abbiamo corso tanto contro una squadra forte. Dobbiamo cercare di pulire la testa perché fa parte del gioco il momento brutto, eravamo consapevoli che doveva succedere ma ripartiremo".

"Era difficile mantenere quel ritmo avuto a inizio stagione, era normale che qualche sconfitta arrivasse ma non volevamo così tante. Siamo dei bravi ragazzi, abbiamo tanta voglia di ripartire".