James-Napoli, AS: "Il Real non lo darebbe all'Atletico, azzurri ancora in pole: ecco qual è il vero problema"

Calcio mercato Napoli - A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Mirko Calemme, giornalista

“James? Questione complessa: il Napoli è ancora in pole, ha il gradimento del calciatore, compreso l'accordo economico. Il problema è che il Real non ha mai aperto al prestito, ma ad uno sconto di 13 milioni, da 55 a 42. Se non dovesse trovare una formula che accontenti Florentino Perez che deve per forza vendere il colombiano, entrerebbe in gioco l'Atletico, il cui l'interesse per James non è nuovo. I colchoneros possono spendere 42 milioni cash, ma il Real preferirebbe darlo al Napoli per non rinforzare, dopo Llorente, i rivali. Soluzioni possibili? Un pagamento dilazionato o un obbligo di riscatto, James è già reduce da un prestito biennale al Bayern. Basterebbe una telefonata tra Florentino e De Laurentiis per chiudere l'affare”.