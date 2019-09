James Rodriguez, l'ex agente: "Era la prima scelta di Ancelotti, il Napoli non è riuscito ad accontentare il tecnico"

Calcio mercato Napoli - Bruno Carpeggiani, ex agente di James Rodriguez, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Ancelotti ha chiesto James Rodriguez all'inizio del mercato, la società non è riuscito a prenderlo al proprio mister che lo chiedeva da giugno. Tecnicamente è fortissimo e ha molta personalità, il Real Madrid ha posto delle condizioni che erano difficili per il Napoli. Icardi è un giocatore molto importante, faccio fatica a capire cosa possa essere successo, sicuramente la questione andava risolta molto tempo prima".

