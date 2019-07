Atletico Madrid, Marin: "James piace molto al nostro allenatore, sarebbe bello se arrivasse. Tutto dipende da Florentino Perez"

Miguel Ángel Gil Marín, consigliere delegato dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di ESPN per quanto riguarda la trattativa con il Real Madrid che porterebbe all'acquisto di James Rodriguez, beffando il Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

" “James? So che piace al nostro allenatore. Anche parlando con il giocatore, crede che sia la migliore calciatore di qualità che si possa acquistare e che sia un bene per noi. So che non vuole continuare nel Real Madrid e che il Real Madrid non vuole tenerlo. Da cosa dipende l'arrivo di James? Dipende molto dal presidente del Real Madrid. Sarebbe molto bello se arrivasse".