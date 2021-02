Spezia, Italiano: "Io al Napoli? Solo chiacchiere, penso solo a finire il campionato"

Serie A - Dopo il pareggio su rimonta contro il Parma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano. Gli è stato chiesto, tra le altre cose, come si sente a vedere il suo nome accostato a società blasonate come il Napoli dopo solo pochi mesi in Serie A. Questa la sua risposta:

«Non so che dire, sono chiacchiere, apprezzamenti che mi fanno piacere, ma l’unica cosa che mi preme, ora, è finire il campionato, mi interessa vedere cosa faremo nelle prossime 14 partite».