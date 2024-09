Italia, Raspadori: "In questo ruolo posso esprimermi al meglio, lavoro con grandi allenatori. Sull'errore in area..."

Le parole di Jack Raspadori dopo Francia-Italia ai microfoni Rai:

"E' stata una grande vittoria, se arriva contro una grande squadra significa che sono state fatte tante cose positive. Abbiamo fatto la partita che chiedeva il mister contro una grande Nazionale, arrivavamo da un'estate davvero difficile. Per caratteristiche mie il mio lavoro ideale lo riesco a fare quando collego centrocampo e attacco, in questo ruolo posso esprimermi al meglio. Devo ancora rivedere l'occasione dove ho tirato invece di passare a due compagni liberi, forse lì è l'unico errore mio, ma è la classica situazione dove se fai gol hai ragione e se sbagli è giusto che ti insultano. Cerco spazio nei momenti giusti, ho lavorato e lavoro ancora con grandi allenatori. E' normale che in determinate competizioni la tensione è molto più alta, noi vogliamo farci trovare pronti".