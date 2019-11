Italia, Mancini: "L’obiettivo è vincere l’Europeo ma il girone è facile solo sulla carta"

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio dei gironi di Euro 2020: “Le partite vanno giocate tutte, potevamo trovarci Francia e Portogallo, ma la Svizzera è un’ottima formazione. La Turchia ha tanti giocatori giovani buoni e il Galles potrebbe rappresentare la sorpresa del torneo“.

Francia - “Poteva uscire la Francia, a volte essere in due forti nello stesso girone può essere un vantaggio. Sappiamo cosa possiamo dare, dobbiamo cercare di migliorarci. Abbiamo fatto un ottimo girone di qualificazione, ma la strada è ancora lunga. Ora c’è da azzerare tutto e ripartire da zero”.

Obiettivi - “Si parte per vincere, l’Italia ha questo dovere sempre. So che abbiamo bravi giocatori che migliorano costantemente, tutti danno sempre il massimo. Il gruppo è buono, l’obiettivo è vincere e non ci nascondiamo. Si è creato un feeling tra i giocatori importante, in campo e fuori. Stanno tutti bene, a volte voglio lasciar fuori qualcuno per farli riposare, ma nessuno vuole la panchina. Lo spirito è quello giusto”.

Le avversarie - “Non credo ci siano squadre più forti dell’Italia, forse solo più attrezzate e pronte. Francia e Portogallo penso sperassero di non capitare con noi, siamo una realtà in crescita. Abbiamo due amichevoli da giocare, saranno importanti perché molto vicine all’Europeo”.