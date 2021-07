Italia, Lippi: "Germania? Vi racconto lo scherzo del lago: Iaquinta abboccò..."

Ultime calcio - 15 anni fa l'Italia eliminava dai Mondiali di Germania 2006 i padroni di casa in semifinale. Marcello Lippi ha parlato di questo ai microfoni di Sky Sport:

"All’inizio del ritiro a Duisburg c’era un laghetto con un’acqua fangosa, davvero schifosa. Io dissi ai ragazzi che mi sarei fatto il bagno lì nel caso in cui avessimo raggiunto la finale. Mi presero in parola. Quando arrivò il momento di mantenere la promessa, prima di andare a indossare la tuta andai in cucina e dissi al capo cuoco di mettermi un grosso pesce dentro un sacchetto di plastica e di prepararmi una specie di fiocina. Quando mi tuffai presi il pesce, tolsi il sacchetto e feci finta di averlo pescato. Tutti si misero a ridere, soprattutto perchè Iaquinta disse ‘Che culo il mister’".