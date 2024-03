Ismajli, l'intermediario a CN24: "Abbiamo incontrato Meluso per chiudere la trattativa poi il calciatore ha cambiato atteggiamento" | VIDEO

Serxhio Mezi, intermediario di Ismajli, è intervenuto a CalcioNapoli24Live per chiarire quanto accaduto nelle ultime settimane:

Mi dispiace molto per tutte le voci che sono uscite dopo la mia intervista. Ismajli mi aveva contattato nel mese di gennaio per chiedermi di trasferirsi a Napoli o in un grande club. Io ho suggerito Napoli perchè cercava un difensore. Quando ho saputo che lui era interessato io ho preso il mandato con autorizzazione, dove io ho le prove che stavamo lavorando insieme per terminare il rapporto di trasferimento.

Abbiamo avuto incontri con la società, lui è stato sempre aggiornamento per tutte le evoluzioni della trattativa. La cosa stava proseguendo, poi il discorso è cambiato nel momento in cui ho rilasciato questa intervista: è cambiato da un giorno all'altro. Perchè c'era stato un articolo sul Corriere dello Sport in cui comparivo come suo agente: io non sono stato suo agente. Ma avevo una autorizzazione per chiudere il trasferimento, dove il Napoli ha ricevuto tutto i documenti e le prove con le quali io potevo chiudere un trasferimento al Napoli.

Mi dispiace anche per i tifosi del Napoli che hanno avuto bei messaggi di benevenuto. Adesso vedo che lui ha un agente anche prima della trattativa, quando poi Ismajili aveva contattato me per il trasferimnto ed invece aveva già un agente. Lui non si è comportato bene con me, io sapevo che lui fosse libero da agenti.

A gennaio era senza agente. Nel momento che la notizia è scoppiata sul web e stavamo chiudendo la trattativa con il direttore Meluso, che abbiamo incontrato, lui è cambiato. Al direttore piace il difensore, sa che giocatore è: perchè è stato lo stesso Meluso a portare lui in Italia dalla Croazia. Poi è successo questa cosa e non so perchè i calciatori si comportano così. Volevo solo far capire ai tifosi che a me dispiace.

Il mandato è valido per il mese di marzo, adesso scade. Non so adesso cosa ha intenzione di fare Ismajli ma verrà contattato dal mio avvocato perchè non può smentire quanto fatto sino adesso. La trattativa c'è stata, ci siamo incontrati anche due o tre volte l'Empoli. Magari il suo agente lo avrà proposto ad un altro club, non so".