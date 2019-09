De Laurentiis: "Scudetto? Lottiamo, ma non dico vogliamo vincerlo altrimenti per i tifosi sembra una promessa. Le regole sbagliate e altri fattori ci hanno limitato"

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Il patron ha parlato anche di calcio giocato e non solo stadio San Paolo.

"Non bisogna mai dire che si vuole vincere lo Scudetto, altrimenti facciamo affermazioni che poi possono sembrare promesse disattese verso i tifosi. Noi lottiamo, come sempre, altrimenti non sarebbero quattro volte che arriviamo secondi.