Ancelotti a Mediaset: "Dopo la partita ho detto a Klopp di stare tranquillo, in difesa siamo stati impenetrabili! Stasera bella serata, ma vedrete domenica a Lecce…”

Ai microfoni di Mediaset, nel post-partita di Napoli-Liverpool, è intervenuto l’allenatore della Ssc Napoli Carlo Ancelotti, rilasciando alcune dichiarazioni

“De Laurentiis orgoglioso di essere presidente? C’è orgoglio da parte di tutti, la squadra ha mostrato il meglio di ciò che aveva sotto tanti aspetti: sacrificio, volontà, siamo riusciti a mostrarci. Ci sentiamo ancora più amati di quello che siamo. Fase offensiva? Siamo stati meno bravi nella costruzione da dietro, il Liverpool pressa molto, ma siamo stati impenetrabili in difesa. Dopo la partita ho detto a Klopp di stare tranquillo, perse qui anche l’anno scorso e poi alla fine ha vinto la Champions. Possiamo andare avanti in fondo? La rosa è molto competitiva, ma serve concentrazione e non dobbiamo dormire sugli allori. Stasera bella serata, ma vedrete domenica a Lecce…”