Ancelotti: "Al mercato ci pensa la società, loro sanno cosa serve. Il 31 agosto saremo perfetti. Gaetano? Stiamo valutando se tenerlo"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole contro la Feralpisalò:

“Adesso cominciano ad arrivare i giocatori, stiamo cercando di consolidare quello che avevamo l’anno scorso. E cercare un pressing più offensivo.

Gaetano ed Insigne: Lorenzo si trova a suo agio in questa posizione, deve fare come nel secondo tempo e cercare le iniziative. Poi Gaetano lo stiamo provando in una posizione nuova, può fare anche il centrocampista. E’ un ragazzo molto interessante del 2000. Tenerlo? È una cosa che stiamo valutando, se tenerlo con noi o fargli fare esperienza all’estero. Lo valuteremo.

Al mercato ci pensa la società. Abbiamo persone molto competenti e molto brave. Sanno cosa ci serve, al 31 agosto saremo perfetti”