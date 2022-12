Inter, Zhang sicuro: "Vogliamo vincere anche quest'anno!"

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato a margine della festa di Natale del club nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riportate da TMW: "È il primo tempo che possiamo festeggiare insieme dopo il Covid. Voglio fare i miei auguri a tutti. Questo è l'obiettivo dell'Inter ogni stagione: vincere titoli. Lo faremo anche quest'anno e non ci sono dubbi su questo".

Cosa pensa del Mondiale di Lautaro?

"Sono veramente molto felice per lui. Ha superato critiche e difficoltà, ma è riuscito a superarle arrivando alla vittoria della Coppa del Mondo. Siamo tutti orgogliosi di lui".

Ora tornerà anche Lukaku, cosa significa per voi?

"Ci sono momenti buoni e momenti cattivi. Lui ha lavorato molto duramente per tornare. Lo stiamo aspettando per dare il massimo nella seconda parte della stagione".