Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è stato ospite al Centro Sportivo dell’Università della Calabria per l'evento promosso dall'Atletico San Lucido, il Memorial Dario Albanese.

Scudetto Inter, le parole di Javier Zanetti

Intervistato da Cosenza Channel, ha parlato così della lotta Scudetto, che per la verità sembra essere già delineata in favore dei nerazzurri: "Siamo contenti del percorso che stiamo facendo, speriamo di finire al meglio. Mancano ancora nove partite, bisogna concentrarsi per superarle una alla volta".