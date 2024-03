Gazzetta - Acerbi si gioca l'Inter sul caso Juan Jesus: sarà addio in caso di verdetto sfavorevole

Napoli - Francesco Acerbi si gioca il suo futuro all'Inter sul caso Juan Jesus. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che sottolinea quanto il club nerazzurro sia infastidito da tutta questa vicenda ed avrebbe già deciso cosa fare in caso di condanna del suo calciatore per frasi razziste.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport su Acerbi e l'Inter:

"L’esito della vicenda avrà le sue conseguenze, sulla linea che deciderà di tenere la società e dunque sul futuro del difensore. Tutto dipenderà dall’entità e soprattutto dal tipo dell’eventuale squalifica alla quale potrebbe andare incontro Acerbi. A fronte di uno stop lungo - e dunque della natura discriminatoria confermata delle sue parole - l’Inter automaticamente multerebbe il difensore.

Ma la sanzione economica non sarebbe il cuore del discorso. La frattura a quel punto non sarebbe più ricomponibile, a meno di clamorosi colpi di scena. Ecco perché è logico immaginare una separazione in estate tra il difensore e l’Inter, anche a fronte di un contratto che pure recita giugno 2025. Sulle modalità, poi, ci sarebbe da discutere. Ma quel che è certo è che la distanza tra Acerbi e l’Inter di queste ore non lascia spazio a pensieri positivi".