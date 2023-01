Inter-Napoli, Bergonzi: "Sufficienza all'arbitro ma non si può vedere Barella protestare per 84 minuti"

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' per commentare la direzione arbitrale di Sozza in occasione di Inter-Napoli:

"Che Sozza sia uno dei migliori fischietti del nostro campionato o che sarà uno dei più bravi in un futuro ci sono pochi dubbi. Ha un DNA eccellente. Tutto ciò lo dimostra anche la carriera fulminea che ha fatto. Oggi comunque è stata la gara in cui mi è piaciuto meno. Poteva dare due gialli nel primo tempo, uno per Skriniar e uno per Barella. Anche se è un big match non bisogna risparmiare cartellini. La cosa che mi è piaciuta di meno è la gestione di Barella. Non si può vedere uno che protesta per 84 minuti. Se mi chiedi un voto la sufficienza la merita sicuramente. Ripeto, gli rimprovero soprattutto la gestione di alcuni calciatori: quella di Kvaratskhelia ma, soprattutto, quella di Barella che per me ha ammonito davvero troppo tardi”.