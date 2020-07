Inter, Marotta: "Gran lavoro quest'anno, resta un po' di rammarico. Messi un'utopia per i club italiani"

Ultime notizie calcio Napoli – Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Napoli a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Conte, la società, i giocatori e tutti i componenti dell’Inter hanno fatto un gran lavoro per alzare il valore della squadra. Resta il rammarico ma per quanto riguarda il gioco va fatta una analisi a 360 gradi. Per il futuro dobbiamo pensare ad alzare sempre l’asticella. Sanchez ha un contratto con il Manchester United per ancora due anni, dobbiamo valutare l’operazione. E’ un ottimo calciatore e saremmo felice di averlo ancora con noi. Tonali? Non ne abbiamo mai parlato con Cellino. E’ un giocatore che ha dimostrato di essere un top player, o quanto meno un talento. C’è interesse ma ne passa fino ad arrivare a dire che c’è una trattativa. Messi? Il calcio italiano ha bisogno di essere rilanciato ed i campioni fanno alzare il valore del brand del nostro campionato. Al momento la Serie A non è vista come un punto d’approdo per grandi campioni. Al momento, però, nessun club italiano ha la forza per assicurarsi la prestazione di Messi. A fine campionato ci incontreremo con Conte e valuteremo. Suning ha versato tanti milioni nelle casse del club ma Messi è una utopia per noi”.