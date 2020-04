Inter, Lukaku: "Per fermare il calcio è servito che un giocatore della Juve fosse positivo: non è normale"

Ultime calcio - Romelu Lukaku, attaccante dell‘Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una diretta Instagram organizzata dall’account della Puma. Ha parlato anche dell’emergenza Coronavirus:

“La salute viene prima di ogni cosa. Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita? Eppure è servito che un giocatore della Juve fosse positivo per fermare il calcio: è normale tutto ciò? No, non è normale. Ammetto che il calcio mi manca, però adesso l’importante è la salute della gente. Tutto il resto è secondario”.