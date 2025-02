Inter, Inzaghi: "Il -3 dal Napoli? Mancano solo 15 partite, ma ora non è il momento di fare calcoli"

Fiorentina-inter 3-0 e Napoli primo in classifica da solo. Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita del Franchi commentando così il pesante k.o.

“E’ una sconfitta meritata, non abbiamo messo in campo nulla: corsa, determinazione, niente. Sapevamo che si sarebbero difesi e sono stati bravi a farlo. Noi male, torniamo a casa arrabbiati ma erano 4 mesi e mezzo che questo gruppo non perdeva. Ora fare tabelle non è il momento giusto, bisogna solo lavorare. E’ una sconfitta che rallenta il nostro percorso, mancano 15 partite ma sarà dura considerando il ciclo di partite all’orizzonte ma ci dovremo adeguare come faranno tutti gli altri. Il -3 dal Napoli? Sappiamo che mancano 15 partite, l’ho detto prima. Ora guardare classifica e fare tabelle non mi sembra il caso. Dovremo analizzare bene la sconfitta e capire con lucidità perché è avvenuta e siamo mancati così nella prestazione”.