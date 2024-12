Serie A - Le parole di Simone Inzaghi a Dazn dopo Inter-Parma che manda una frecciatina anche a Conte, ex allenatore dell'Inter che in Europa con i nerazzurri non è andato lontano venendo eliminato due volte ai gironi:

"Il Parma è un’ottima squadra che in trasferta ha perso solo a Napoli. Erano 10 anni che l'Inter non andava oltre gli Ottavi di Champions, abbiamo fatto tre anni e mezzo intensi e da capolavoro e vedere che ora siamo al Mondiale per Club è davvero bello e importante".