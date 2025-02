Inter-Fiorentina, Pistocchi: "Va modificato il protocollo! Ma va anche detto che il tocco di mano..."

Anche Maurizio Pistocchi si è pronunciato sull'episodio polemico di Inter-Fiorentina per l'1-0 momentaneo: "Se è vero, come è vero, che il ruolo degli assistenti è stato ridimensionato con la Var, è necessaria una modifica del protocollo per evitare che da una azione palesemente irregolare possa nascere un gol come è successo nell’azione di Bastoni che ha portato al gol dell’1:0 di Inter-Fiorentina. Come è assolutamente necessario chiarire la casistica relativa alla punibilità del fallo di mano: sul colpo di testa di Pongracic da distanza ravvicinata Darmian è in movimento e dopo un contatto con Kean ha gli occhi chiusi. Il suo braccio sinistro che tocca la palla è in posizione congrua al movimento e pertanto non punibile".