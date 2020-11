Inter, Conte: "Spero che la classifica resti corta, nell'equilibrio emergono i valori"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Conte, nella conferenza stampa alla viglia della partita contro il Torino, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco un estratto riportato da Tuttomercatoweb:

"Sinceramente mi auguro che questo equilibrio rimanga fino alla fine, perché più squadre saranno coinvolte nella corsa allo scudetto e alla zona Champions, più dovranno emergere alcune situazioni come il lavoro, l'organizzazione e la mentalità. Quindi me lo auguro che duri, a differenza degli anni passati dove non c'è mai stato. Nell'equilibrio emergono questi valori. Molte squadre si sono rinforzate a luci spente e questo è un fatto molto positivo. Vedrete che il risultato sarà difficilmente scontato, in ogni partita, e ci sarà da sudare per tutti”.