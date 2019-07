Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United:

"Le difficoltà ci sono, sono importanti. Se devo essere onesto, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia che ci eravamo prefissati. Dovremo accelerare, siamo stati molto chiari nel preparare un piano. E invece soprattutto in uscita siamo in ritardo, qui non è uscito nessuno. Dobbiamo dare un'accelerata tutti, c'è tanta strada da fare, una strada bella in salita".