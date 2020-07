Inter, Borja Valero: "Bel momento per me, ho convinto Conte lavorando e dimostrando il mio valore"

Ultime notizie calcio Napoli – Borja Valero, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ un bel momento per me, cerco sempre di dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa. Permanenza anche l’anno prossimo? Vedremo, ora penso solo a finire la stagione. Se c’è da parlare parleremo, in questo momento non c’è nulla. Ho convinto Conte solo lavorando. Sapevo di avere poco spazio inizialmente, ma con gli infortuni dei miei compagni ho potuto dare una mano ed ho dimostrato di poterci stare. Il calcio italiano è molto difficile e diverso rispetto a quello inglese, ognuno deve trovare la propria strada. Arriverà il momento in cui dimostrerà il suo valore anche qui”.