Insigne: "Vogliamo venire fuori da questo periodo, siamo tutti con Gattuso! Un rigore oggi? Speriamo che ce lo fischino..."

Notizie Napoli calcio. Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato dal CalcioNapoli24.it:

"Non stiamo attraversando un grande momento, ma ora dobbiamo reagire tirando fuori quello che abbiamo dentro. Non c'è tempo per deprimerci, dovremo alzare la testa e pedalare per mettere in difficoltà una grande squadra come la Juventus. Gattuso? Non c'è nessuna incertezza, siamo sempre con il mister perchè non è lui il colpevole. Siamo tutti insieme e venirne fuori tutti insieme fino alla fine. Se ci fischiano un rigore? L'importante è darcelo questo rigore, poi vediamo".