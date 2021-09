Insigne: "Il mancato rinnovo col Napoli non mi condiziona: quando sono in Nazionale, penso alla Nazionale"

Napoli Calcio - Prima di lasciare il ritiro della Nazionale per motivi personali, Lorenzo Insigne ha rilasciato una intervista ai microfoni di Rai Sport:

"Mancini ci ha trasmesso grande fiducia e dobbiamo continuare a seguirlo. Siamo dispiaciuti per i due pareggi e per i gol mancati, ma anche all'Europeo siamo riusciti a venir fuori dalle difficoltà. E domani faremo una grande prestazione e otterremo una grande vittoria: siamo una grande squadra e un grande gruppo, abbiamo ottenuto 36 risultati utili consecutivi".

Immobile uno dei bersagli delle critiche. Cassano ha detto che non sa giocare a calcio.

"Sicuramente sì, l'unica cosa che posso dire a Ciro è che deve stare tranquillo, non deve dimostrare nulla a nessuno. Ha conquistato il titolo di capocannoniere per tre anni, ha vinto la Scarpa d'Oro e non credo non sappia giocare a calcio. Però ognuno ha le sue opinioni".

E' solo un problema di precisione in attacco?

"Sì ed è anche un po' colpa mia. Abbiamo sbagliato qualche gol in più, sicuro, ma dobbiamo stare sereni. Dobbiamo fare risultato a tutti i costi".

Il mancato rinnovo col Napoli ti sta condizionando?

"No, non mi faccio condizionare quando porto la maglia del Napoli e non mi faccio condizionare quando porto la maglia della Nazionale. Quando sono qui penso all'Italia, quando sono a Napoli a quella del Napoli".

Sarà importante segnare tanti gol contro la Lituania?

"Sicuramente sì, ma non sarà facile perché faranno una partita molto difensiva".