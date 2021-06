Insigne DJ della Nazionale! Berardi svela: "Nello spogliatoio ascoltiamo solo musica napoletana bellissima grazie a lui! Così ci divertiamo"

L'attaccante dell'Italia, Domenico Berardi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Raccontando un retroscena simpatico legato alla musica e a Lorenzo Insigne in versione Dj. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Cerco di dare sempre il massimo, ho fatto l'assist a Locatelli. Gli faccio i complimenti, se lo merita ed è una grandissima persona. Sicuramente star qui e fare queste grandi partite è per me motivo d'orgoglio. Son maturato tanto, spero di migliorare ancora tanto perché posso crescere. Questa vittoria era importante per noi e va bene così. Oggi abbiam vinto, manca ancora il tassello finale per arrivare primi: vogliamo vincere contro il Galles, vincere aiuta a vincere. Dobbiamo proseguire su questa strada. Chi è il Dj dello spogliatoio? I dj sono Florenzi, Insigne, sono loro i nostri DJ! Ci divertiamo così, per rilassarci e passare il tempo divertendoci. Anche questa roba qua fa fare risultati. Colonna sonora della serata? Noi ascoltiamo canzoni napoetane! Essendo Insigne napoletano ci mette canzoni napoletane bellissime, adesso torniamo e la ascolteremo!".