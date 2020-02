Insigne: "Non bisogna avere paura del Barcellona: dobbiamo provarci domani sera. Sul paragone Messi-Maradona..." [VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa pre Napoli-Barcellona: "Il 2020 anno della consacrazione? In campionato siamo in una situazione particolare, pensiamo gara dopo gara. Da mercoledì iniziamo a pensare al Torino e poi all'Inter. Se pensiamo già da ora all'Inter e all'Europeo andiamo fuori di testa. Spero di continuare così e di dare una mano ai miei compagni e di mettermi a disposizione. Voglio scarificarmi in fase difensiva per arrivare all'obiettivo. A fine anno penserò poi all'Europeo".

"Io penso che sicuramente conoscendo i miei compagni e l'ambiente domani avremo una grande soddisfazione. Sappiamo che è difficile, dobbiamo pesnare che c'è Messi, Griezmann. Da squadra facciamo grandi partite sempre, da squadra si vince. Non la risolve Insigne o Mertens, scenderemo in campo giocando da squadra. I tifosi del Napoli da me si aspettano tantissimo. Io ho sempre accettato le critiche, è giusto che il tifoso critichi quando una sbaglia. Sono sereno, sempre venuto fuori da questi periodi e lo sto ancora facendo. Domani spero di regalare una gioia ai tifosi".

"Il mister ci ha sempre caricato dal primo giorno. Ci ha fatto sentire subito la sua fiducia. Ci ha fatto un paio di discorsi che sono piaciuti a tutta la squadra. Il mister ci tiene sul pezzo, è giusto che sia così. Anche i grandi campioni devono stare sul pezzo, nessuna gara è facile. Spero ci dia ancora una grossa mano giorno per giorno, dobbiamo segirlo. Insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

"Leggo cose come leggono tutti, dopo i quattro gol di Messi non penso ci siano tutti questi problemi. Non dobbiamo pensare a loro, solo a noi stessi. Dobbiamo pensare solo a fare bene".

"Non sono mai stato vicino alla firma col Barcellona, non ho mai avuto questa opportunità. Non so che altro dire".

"Dobbiamo vedere ancora clip del Barcellona. Ho visto la gara contro l'Eibar, hanno concesso qualcosa. Dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche loro errore. Sergi Roberto? Non è un problema sostituirlo, hanno grandi calciatori".

"Se dormo la notte? Sì (ride, ndr). Non dormo tranquillo ma spero di arrivare pronto a domani. Appello ai tifosi? Chiedo di aiutarci fino alla fine, è una gara delicata. In queste occasioni ci hanno dato sempre una grossa mano, lo faranno anche domani".

"Non bisogna avere paura. Si può fare domani. Ci dobbiamo provare, anche se affrontiamo grandi campioni. Abbiamo affrontato il Liverpool, abbiamo vinto e pareggiato. Possiamo fare una grande partita ed un grande risultato".

"Sappiamo tutti l'ambiente che troveremo al San Paolo. Ogni volta che giochiamo non mi abituo a quell'urlo. Anche se sono arrivati da poco i nuovi, hanno esperienza per abituarsi".

"Un gol domani? Spero di fare gol. Domani anche se fa gol Ospina va bene uguale, basta arrivare al risultato. Penso prima a dare una mano in fase difensiva, poi spero di fare gol".

"Mi sento responsabile, sono il capitano. Stao facendo lavoro imporatnte in campo e fuori: è merito del mister che mi ha dato fiducia. Ho sempre lui al mio fianco. Sono napoletano, queste gare le sento molto. Con l'aiuto della squadra tutta possiamo fare bene".

"Messi nello stadio di Maradona? Ho detto che attualmente Messi è il più forte al mondo, non lo paragono a Maradona. Diego è tutto. Non faccio paragoni, per noi Maradona è sacro. Leo è il più forte di tutti attualmente".

"Se chiudo gli occhi penso che serve una grande partita in attacco ed in difesa, è andata e ritorno. Dobbiamo essere concentrati, soprattutto al ritorno. La sfida ci affascina, seguiamo il mister in quello che ci dice. Serve la giusta mentalità. Speriamo di fare gol ma soprattutto di non prenderne".

"Cambia l'avversario rispetto al campionato, in Serie A buisogna giocare come in Europa, tutti possono metterti in difficoltà. In campionato abbiamo perso punti con le piccole e poi vinto con il Liverpool. Col Genk eravamo convinti di vincere, non è stato così. Serve la giusta cattiveria, altrimenti si va in difficoltà".

"Il confronto con Messi? La stiamo vivendo tutti insieme, col gruppo e col mister, molto serenamente. Affrotniamo una grandissima squadra, dobbiamo preparare la gara nel miglio modo possibile. Loro hanno anche altri campioni, Messi è il numero uno. Dobbiamo limitarli e fare una grande prestazione. Ce la possiamo giocare, a Brescia siamo stati bravi a ribaltarla grazie al mister che ci aiuta sempre nei momenti di difficoltà. E' una gara difficile, cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile. Nel campionato non stiamo facendo benissimo, la Champions ha un altro fascino".