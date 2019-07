Inglese, l'agente: "Roberto voleva giocare titolare, il Napoli ci ha aiutato! La Fiorentina ci ha provato negli ultimi giorni..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Samuele Sopranzi, agente dell'attaccante del Parma Roberto Inglese, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Il trasferimento di Roberto al Parma? E' stata la volontà del calciatore a decidere, c'era disponibilità del Napoli e dei suoi dirigenti nell'aiutarci in questa trattativa. Il Parma è stato eccezionale, l'ha voluto riprendere nonostante l'infortunio con un grande sforzo. C'erano tante squadre su di lui, ma voleva tornare al Parma. Napoli? Squadra fortissima, il ragazzo però voleva giocare titolare e non fare la scomparsa: il Napoli l'anno scorso voleva tenerlo in rosa, ma la volontà del calciatore è stata più forte. Il Napoli ha bisogno di un altro attaccante? Secondo me è fortissimo, ma se lo cerca avrà i suoi motivi: Ancelotti è una istituzione, e se chiede un attaccante è giusto che arrivi. Se fosse arrivata una squadra ad offrire molto più del Parma, sarebbe stato difficile far prevalere la volontà del calciatore: però questo è stato il trasferimento perfetto. Atalanta, Bologna, Fiorentina e Sampdoria? Altri club lo volevano, la Fiorentina ci ha provato negli ultimi giorni"