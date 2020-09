Infortunio Zaniolo, Sconcerti: "Cosa c'entra Ceferin se il giocatore non era pronto?"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Ma perché? La Nations League serve solo ad evitare che le nazionali non facessero le solite amichevoli, che fosse dato un senso a queste. Mi dispiace veramente tanto per Zaniolo, ma se non era pronto toccava a Mancini o ai medici della Roma, magari a Fonseca, capirlo. Che c'entra Ceferin? Lui organizza il teatro, se poi arriva il terremoto non si può accusarlo di averlo aperto un anno e mezzo fa. Si tratta di rabbia verso qualcuno con cui doversela prendere, ma Ceferin non c'entra nulla".