Infortunio Insigne, il dott. Canonico: "Può recuperare in un paio di settimane, nei prossimi giorni lo rivaluteremo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il responsabile dello staff medico del Napoli Raffaele Canonico, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Come sta Insigne? Abbiamo effettuato la risonanza stamattina, preferiamo sempre aspettare 36-48 ore per avere un quadro più chiaro. Ha avuto un piccolo trauma distrattivo all’adduttore breve, di solito si risolve in un paio di settimane: i tempi sono quelli per un infortunio ad un muscolo abbastanza tranquillo, già iniziata la riabilitazione.

Lorenzo è uno di quelli che ha sempre risposto bene a problemi muscolari, tornando anche prima: siamo fiduciosi, nei prossimi giorni lo rivaluteremo. La prognosi di solito è un paio di settimane, poi andrà valutato giorno per giorno”