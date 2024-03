Indizio su Conte a Napoli, l'agente Mezi fa sognare i tifosi con un sorriso

Antonio Conte prossimo allenatore del Napoli? Arriva l'indizio che può portare a far sognare i tifosi azzurri riguardo l'ingaggio dell'ex ct della Nazionale ed allenatore di Juventus e Inter che da tempo è il sogno di De Laurentiis per la panchina del Napoli.

Conte

Antonio Conte al Napoli?

Durante la trasmissione 1 Football Club, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il procuratore Serxhio Mezi, agente di Ardian Ismajli dell'Empoli e ha fatto sognare i tifosi del Napoli sul tema Antonio Conte.

Arriva l'indizio dell'agente Mezi che alla domanda di Antonio Conte al Napoli ha risposto ridendo con un sorriso “Non possiamo dirlo”. Mezi è in trattativa col Napoli proprio per il suo assistito Ismajli dallo scorso gennaio e per la prossima estate come lui stesso ha rivelato, parlando anche di quello che sarà il prossimo anno l'allenatore del Napoli che è uno di quelli che predilige una difesa a tre.