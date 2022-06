Incocciati: "C'è da farsi qualche domanda su Zielinski. Deulofeu, calciatore di altissimo valore e su Osimhen..."

Ultime calcio Napoli - Beppe Incocciati ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Zielinski ha avuto un calo repentino e c'è da farsi qualche domanda. Non penso sia un discorso tattico, il polacco ha dimostrato anche negli anni di saper giocare in più ruoli. Deulofeu? E' un grande calciatore d'attacco. Dopo il Milan, si è adattato al calcio italiano facendo molto bene a Udine. Capisco il malumore di Politano, perchè quando arriva qualcuno che può disturbare la propria posizione ci si lamenta. Come esaltare Osimhen? Dipende dal sistema di gioco, per esempio nel 4-3-3 l’ampiezza deve essere considerata dagli esterni bassi, che hanno la funzione dei cross. Vedremo che sistema di gioco vorrà adottare Spalletti".