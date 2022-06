Improta: "Mertens l'ennesima vittima degli aut-aut del presidente"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli:

"Mertens è l'ennesima vittima degli aut-aut del presidente. De Laurentiis ha un carattere particolare, quando dice una cosa la porta avanti e non si smuove di una virgola. E la riconoscenza non è sempre scontata, non solo nel calcio ma in tutti gli ambiti della vita. Ormai sembra che Mertens si sia allontanato parecchio e questo dispiace. Stiamo allontanando uno dei migliori della nostra storia ed è l'ennesimo schiaffo ai tifosi napoletani.

E al presidente questo non interessa affatto. La società pensa solo al discorso economico, ma il calcio non è un'impresa come tutte le altre. Il sentimento prevale sulla ragione. Spalletti sta spingendo molto per la riconferma di Koulibaly, al netto di proposte irrinunciabili. Ma ormai abbiamo capito che a De Laurentiis non interessa vincere, l'ultimo step non l'ha mai voluto fare. Questo sono i fatti. Ora aspettiamo che arrivi un'offerta che sia ritenuta congrua da De Laurentiis e ci appresteremo a salutare anche Koulibaly".