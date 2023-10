Notizie Calcio Napoli – Il collega Gaetano Imparato ha parlato di Piotr Zielinski ai microfoni di Tele A durante la trasmissione Fuorigioco:

“Zielinski è stato tra i migliori in campo contro il Real Madrid. Io invito la società a rinnovare Piotr per 5 anni! Uno così in circolazione non lo trovi e se lo trovi costa tantissimo!”.