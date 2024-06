Imparato: "Fase difensiva ridicola del Napoli! Osimhen? Al momento c'è una cosa sicura"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Gaetano Imparato è intervenuto nel corso di Radio CRC Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “Penso che una risposta blanda la dia Di Lorenzo. Il Napoli l’anno scorso aveva una fase difensiva ridicola, in una situazione del genere Mario Rui che ha fatto il suo tempo, credo che se arrivasse un’offerta che ci faccia monetizzare credo che sia il caso di cederlo. Osimhen? Non mi arrivano notizie da nessuna parte, il Chelsea non spenderà di certo i soldi richiesti da De Laurentiis ma come andrà a finire sarà un successo, se dovesse rimanere si rilancerebbe alla grande con Conte”.