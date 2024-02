Impallomeni: "Con Calzona si è rivisto qualcosa del Napoli. Kvara? Andrà via"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato Stefano Impallomeni:

Napoli, pari prezioso in Champions col Barcellona:

"Il libro è stato rispolverato un po'. Ho visto qualcosa. Mi è piaciuto il tempismo della sostituzione di Kvaratskhelia, non bene ieri e ho la sensazione che anche lui andrà via. Si potrebbe adattare lui alla Liga e al Barcellona. Se incassi con lui e Osimhen rifai la squadra alla grande. Il Napoli è riuscito a riemergere da una partita abbastanza difficile. Ci interroghiamo da tempo sul fatto che non è allenante il nostro campionato, ma siamo in testa al ranking. Dov'è l'errore allora? Cosa sta succedendo?".