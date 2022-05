Immobile, l'agente: "Napoli? C'è stata una possibilità prima della Lazio, magari in futuro da allenatore..."

Marco Sommella, tra gli agenti di Ciro Immobile, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

“Troppe critiche a Immobile per le gare in Nazionale ma i numeri sono schiaccianti: ha vinto quattro volte il titolo di capocannoniere in Serie A, cosa che non è riuscita a nessuno. Una scarpa d’oro l’hanno vinta solo in tre, lui, Totti e Toni, e un Europeo da centravanti titolare della Nazionale. Napoli? Prima che andasse alla Lazio sì, veniva da due stagioni non esaltanti con il Siviglia e Dortmund. Futuro? Forse da allenatore può andarci a Napoli (ride, ndr.).

Il Napoli ha sempre le idee molto chiare sul da farsi, come hanno già dimostrato sostituendo subito Insigne e Ghoulam con gli acquisti di Kvratskhelia e Olivera. Grandi proposte in giro non ce ne sono, sarà un mercato molto lento con molti giocatori che andranno verso la scadenza”.