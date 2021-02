IlSole24Ore, Bellinazzo: "Andare in Champions ti dà diritto ad un assegno diretto di 40-50mln: senza la qualificazione, ADL deve ridimensionare il progetto Napoli"

Napoli Calcio - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Bellinazzo

“Andare in Champions ti dà diritto ad un assegno diretto di 40-50mln che dipende dal percorso e dalle vittorie fatte nei gironi. Sperando che la prossima possa essere una stagione normale, con gli stadi aperti, c'è tutto quello che viene dagli introiti botteghino e sponsor. Anche quando ci sono contratti sottoscritti, gli sponsor chiedono sconti per non perderli del tutto. Senza Champions, De Laurentiis sarebbe costretto a rivedere il suo progetto e ridimensionarlo un po'. Il Napoli dovrebbe stare in Champions almeno 2 volte in 3 anni per proseguire nel proprio progetto al meglio. Sky? Situazione fluida, l'alleanza Dazn-Tim crea problemi a Sky e rischia di perdere il ruolo di principale driver del campionato. Le offerte sono chiuse, non è possibile fare rilanci, la Lega potrebbe solo annullare l'attuale bando col rischio di non avere più offerte come quella ricevuta".