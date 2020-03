IlSole24, Bellinazzo: "Il rinvio degli europei era scontato: il danno è sui 15mln non 400mln. Ripartire a maggio? Verso la metà di quel mese..."

Ultime calcio Napoli - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole di 24 Ore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il rinvio degli europei era ormai scontato. La cifra dei 400mln mi sembra eccessiva, credo sia una cifra inferiore. I diritti tv e i contratti degli sponsor non verranno cancellati. E' solo tutto spostato. Il danno è sui 15 mln. Non mi sembrava sbagliato rinviare al 2021 l'europeo, con una pandemia in atto non si può giocare in più nazioni. La fine della pandemia la si può annunciare solo dopo 90 giorni dalla fine dell'ultimo caso. Giocare il 9 maggio in Italia? Ci dovranno essere tutta una serie di cautele con gi stadi chiusi. Mi auguro si possa ripartire verso la metà di maggio. La cifra a rischio per l'Italia è difficile da quantificare".