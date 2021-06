Il virologo Pregliasco: "Finale Euro 2020 a Londra un rischio. Variante Delta? Anche in Italia arriverà un colpo di coda"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La variante Delta potrebbe dare un colpo di coda con un incremento dei casi, anche in Italia. Gli effetti però non sono pesanti, quindi non dovrebbero esserci danni. Magari ci sarà qualche vittima, ma i vaccini funzionano. Far girare tanta gente da ogni angolo d'Europa per la finale di Euro 2020 con un margine di guadagno comunque limitato per l'economia locale rappresenta un rischio".