Il Sole 24 Ore, Bellinazzo a CN24: "Ricavi record del Napoli? Nessuno in Italia può spendere più di ADL, ma serve la Champions perchè..."

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo è intervenuto in diretta.

“I ricavi da record del Napoli vanno ad inserirsi nella stagione dello scudetto e dei quarti di finale di Champions League, hanno permesso a De Laurentiis di raggiungere i suoi livelli massimi di fatturato e di profitti, oltre 80 milioni di euro di utili non si vedevano da un po’ nella storia del calcio italiano. È evidente che siano frutto di un miglioramento strutturale a livello economico del club, come anche il marketing oppure il ticketing, ed il frutto della stagione: si nota l’incidenza dei risultati sportivi quanto sia rilevante, ma non lineare. I club devono farsi trovare pronti a sfruttare i risultati positivi affinché facciano da moltiplicatore dei ricavi, non sempre succede in maniera proporzionale a trarre il massimo dai risultati sportivi.

Napoli senza Champions League? Il tesoro accumulato con quest’utile e con le gestioni parsimoniose degli ultimi anni, eroso dalle perdite in tempi di pandemia, oggi viene reintegrato con una liquidità in cassa di 150 milioni di euro. Però per restare a certi livelli è importante raggiungere il traguardo della Champions League, è funzionale anche in ottica Mondiale per Club, a cui ci si può arrivare superando il Barcellona agli ottavi di Champions.

Il Napoli è la squadra che può spendere di più sul mercato? Ha un fatturato ordinario molto più basso della Juventus, grossomodo la metà , ed è almeno di un terzo inferiore a Inter e Milan. Nonostante ciò, lo squilibrio di Inter e Juventus, mentre il Milan è tornato in utile, il Napoli è la squadra più liquida sul mercato ed i colpi attuali lo testimoniano. Però la situazione di bilancio può accettare sforzi entro certi limiti, il mantra del Napoli non avendo una proprietà propensa a impiegare proprie risorse, deve basarsi sull’autosufficienza”