Il Sole 24 Ore, Bellinazzo a CN24: "Il Napoli taglia gli ingaggi? Diminuirli del 50% significherebbe smantellare la squadra! Ronaldo per la Juventus sarà un disastro finanziario"

“Cosa succede nel calcio italiano? C’è una fragilità strutturale e s’è unita la pandemia: l’emblema dei problemi sono gli stadi chiusi, ma pensiamo anche alle sponsorizzazioni e ai diritti televisivi. Si è in recessione, vediamo come si riprenderà ma dovrà rivedere i modelli di business tagliando i monte ingaggi.

La situazione economica della Juventus ed il futuro di Ronaldo? Era cresciuta molto in questi anni e ha provato ad accelerare con Cristiano Ronaldo: non sapremo mai se con lui avrebbero conseguito i risultati economici che ci si aspettava. Nel primo anno aveva garantito una crescita di 60 milioni di euro, con una proiezione pari a 240 milioni su quattro anni. Ronaldo nel contratto costerà circa 320-330 milioni tra cartellino, ingaggio ed ammortamento: con la pandemia il bilancio della Juventus è tornato all’era pre-Ronaldo e l’operazione sarà finanziariamente un disastro. Non era detto finisse così, ma sarà così: la Juventus si troverà a fronteggiare una perdita di 100 milioni nel 2020, ancora più alta nel 2021, e con un aumento di capitale un anno e mezzo fa garantito da Exor. Dovrà fare delle scelte importanti: la verità è che Cristiano Ronaldo in questo momento non ha mercato, e tra l’altro gli conviene stare in Italia per via dei vantaggi fiscali sui ricavi esteri. La Juventus forse avrebbe fatto a meno degli 80 milioni di costo della prossima stagione, la crescita si è spezzata a causa della pandemia.

Agnelli spinge per la SuperChampions europea per aumentare i ricavi che il campionato italiano non garantirebbe. Napoli nella SuperChampions? Non è detto, tre sarebbero di Inter, Milan e Juventus: il quarto posto dovrebbe giocarselo in un altro contesto. Tendenzialmente dovrebbe essere confermata la meritocrazia, ma chi si siederà più spesso al tavolo Champions avrà una via privilegiata legata al ranking di questi anni che possa garantire l’accesso tramite wild-card. Bisogna cercare di non indebolirsi nel prossimo triennio per evitare di non rientrare nel calcio che conta.

Il Napoli deve cedere i propri big per far calare il monte-ingaggi? Dovrà cedere qualcuno di quelli che guadagna tanto, anche vedendo l’ammortamento del cartellino. Bisognerà poi creare un organico che costi verosimilmente un 25-30% in meno di quello attuale: parlare del 50% significherebbe smantellare la squadra. Al tempo stesso, il Napoli dovrebbe fare in modo da aumentare i ricavi strutturali al di là dell’accesso alla Champions League”