Il Roma, Scotto: "Non so se le parole di De Laurentiis siano un'apertura ai rinnovi di Callejon e Mertens"

Notizie Calcio - Giovanni Scotto è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Spesso De Laurentiis fa delle dichiarazioni che poi possono rimanere solo sulla carta, ricordo quelle su Quagliarella, ad esempio, quindi non so se quando parla di rinnovo a cifre più basse per Callejon e Mertens, stia davvero aprendo ad entrambi. Credo, invece, che il presidente lanci messaggi molto chiari quando affronta questi argomenti. Da quanto mi risulta, sembra ci sia qualche spiraglio in più per Callejon perché guadagna anche meno di Mertens, anche se sia De Laurentiis che Ancelotti vorrebbero continuare a lavorare con entrambi. Per quanto riguarda i rinnovi di Zielinski e Milik, per quest'ultimo siamo alle schermaglie iniziali e le trattative riprenderanno nel momento in cui il calciatore avrà ripreso regolarmente a giocare, per il centrocampista il discorso è aperto da tempo, il nodo è la clausola perché ha diverse richieste. Sugli abbonamenti, il presidente ragiona sui costi, i tifosi invece, chiedevano un campione che, dobbiamo dirlo, non è arrivato non per colpa del Napoli. Attenzione, però, Lozano è un campione, ma forse non ce ne siamo ancora accorti perché siamo stati troppo distratti dalle trattative per Icardi e James".