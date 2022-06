Il Roma, Scotto: "Koulibaly a vita? Si vedrà nel tempo. Fabian non ha offerte, l'uomo mercato del Napoli è un altro"

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Giovanni Scotto:

“Novità per il Napoli non ce ne sono. La società aspetterà il 30 giugno per annunciare Kvaratskhelia e gli addi di: Insigne; Ghoulam e Malcuit. Credo che anche per Mertens la risposta si avrà il 30 giugno, con il club che il bonus alla firma lo vuole suddividere in un bonus da raggiungere durante la stagione: presenze e gol. Il Napoli sente gli umori dei tifosi, che con il rinnovo di Mertens si calmerebbero. Credo che la telefonata diretta tra De Laurentiis e Mertens non ci sia ancora stata. Il bonus alla firma il Napoli non lo accetta, lo da ai giocatori che hanno offerte importanti per incentivarli a venire. Siccome il belga non ha altre offerte, la società non vuole concedergli questo bonus. Mertens non ha mai negato di aver ricevuto questi premi ai tempi dell’ultimo rinnovo. Fabian non ha offerte immediate, ma degli accordi per il 2023. Lo spagnolo ha dato disponibilità a rimanere con il contratto in scadenza. Il Napoli sta provando ad offrire un contratto breve per garantirsi un introito economico. Per Politano c’è stata la dichiarazione molto diretta dell’agente, mi risulta che il Valencia di Gattuso abbia proposto uno stipendio lontanissimo dalle idee dell’esterno. Politano non so quali altri ammiratori ha, Spalletti non lo vorrebbe perdere così come la società. Ounas ha molto più mercato, soprattutto dalla Francia. Il Napoli insiste per spalmare i 6 milioni di ingaggio che Koulibaly deve avere. Immagino che l’idea sia quella di far chiudere la carriera di Koulibaly a Napoli, si vedrà nel tempo.