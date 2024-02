Il Roma, Scotto a CN24: "Palladino in pole, il sogno resta Conte. Spunta anche il nome di Dionisi"

Giovanni Scotto de Il Roma parla del prossimo allenatore del Napoli a CalcioNapoli24 Live su CN24TV:

"Resta il sogno Conte per il prossimo allenatore del Napoli per De Laurentiis, ma in pole c'è Palladino che è giovane. Un altro profilo giovane e senza contratto dopo l'esonero col Sassuolo è Dionisi. Palladino andrà in scadenza e per questo ha un vantaggio su Farioli, poi è già nel campionato italiano ed è giovane. ADL cerca un tecnico per il 4-3-3. Motta era tre le prime scelte, ha grande fame e con il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto".