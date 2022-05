Il Roma, Caiazza: "Mertens non rinnova per 1 milioni l'anno, difficile trattare anche con Koulibaly e Fabian Ruiz"

Salvatore Caiazza de Il Roma è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens ha 35 anni ma ha ancora tanto da dare e ha dato tanto, per questo deve rinnovare e avere l’offerta giusta della società. Se l’offerta resta intorno a 1 milione o 1,2 non credo che accetterà di restare a Napoli. Se Koulibaly dice no al rinnovo diventa difficile farlo restare, lo stesso discorso vale per Fabian Ruiz che ha certezze in spagna".